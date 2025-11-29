İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özatıcı, Niğde 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak ülkeyi yöneteceklerini savunan Özatıcı, "Memleketin, Türk milletinin yüce istikbali için siyaseti yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kongremiz hayırlara vesile olsun." dedi.

Özatıcı, kongrede yaptığı konuşmada, Niğde'de olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir'in başkanlığını yaptığı divanda, gündem maddeleri görüşüldü, faaliyet raporları ile gelir vegider tabloları okunup oylandı.

Niğde Barosu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

