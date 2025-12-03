Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Niğde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Vali Cahit Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin hayatın her alanında karşılaştıkları güçlükleri görünür kılmak için bir arada olduklarını söyledi.

Bugünün yalnızca bir farkındalık günü olmadığını ifade eden Çelik, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Engelliliğin çoğu zaman çevrenin oluşturduğu fiziksel, sosyal ve iletişimsel engellerden kaynaklandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Asıl hedefimiz engeli değil, engeli ortaya çıkaran koşulları ortadan kaldırmak, yani yaşamı herkes için ulaşılabilir hale getirmektir. Resmi merkezlerde 98, özel bakım merkezlerindeyse 341 vatandaşımızın destek aldığı bu yapı, engelli bireylerimizin güvenli, nitelikli ve insana yakışır bakım hizmetlerine erişiminin güçlü bir şekilde sürdüğünü göstermektedir. 1233 engelli aylığı, 116 engelli yakını aylığı ödemesi devam etmekte, sadece 2025'te evde bakım hizmeti kapsamında 2 bin 818 vatandaşımıza 32 milyon lira üzerinde destek sağlanmıştır. Bu rakamlar ailelerin yükünü hafifletirken, engelli bireylerin yaşam kalitesini artıran önemli bir sosyal destek mekanizmasının işlediğini ortaya koymaktadır."