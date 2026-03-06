Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.



Ekipler, durdurduğu araç sürücüsü ve yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.



Aramada, 79 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.



Yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

