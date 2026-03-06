Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Ekipler, durdurduğu araç sürücüsü ve yolcunun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptı.

        Aramada, 79 gram sentetik uyuşturucu, 5 sentetik hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Yakalanan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

