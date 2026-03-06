Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

        Niğde'de ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

        Niğde'de ramazan ayı dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetim kapsamında marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ile depolarını kontrol etti.

        Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğunu da denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Mühendisi Özlem Dursun Kahraman, gıda kontrol görevlileri olarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında iş ve işlemlerini yürüttüklerini belirtti.

        Ramazan ayının gelmesiyle büyük titizlikle yaptıkları denetimlerin arttığını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

        "Daha sık ve büyük bir özenle denetimlerimizi ramazan ayında yapmaktayız. Her yıl en az üç kez bütün gıda işletmelerine denetim gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuz duruma şahit olduklarında bakanlığımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirerek bizlere ulaşabilirler. Bildirilen gıda işletmesini büyük bir titizlikle giderek denetler, gerekli iş ve işlemleri yapar ve vatandaşa bu bilgiyi sunarız. Vatandaşlarımız gıda güvenilirliği ve sağlıklı gıdaya ulaşım hususunda bizlere yardımcı olabilirler."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        800 yıllık Selçuklu camisi meraklılarını bekliyor
        800 yıllık Selçuklu camisi meraklılarını bekliyor
        Niğde'de Gönül Sofraları yetim çocuklar için kuruldu
        Niğde'de Gönül Sofraları yetim çocuklar için kuruldu
        Niğde'de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
        Niğde'de 5.5 milyon TL değerinde sahte altın ele geçirildi
        605 öğrenciye güvenli teknoloji kullanımı eğitimi
        605 öğrenciye güvenli teknoloji kullanımı eğitimi
        NÖHÜ öğrenci topluluklarının 12 projesi destek aldı
        NÖHÜ öğrenci topluluklarının 12 projesi destek aldı
        Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı