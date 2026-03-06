Canlı
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 700 gram sahte altın ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:11
        Niğde'de sahte altın operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Niğde'de düzenlenen operasyonda 700 gram sahte altın ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gelen ihbar üzerine bir araçta arama yaptı.

        Aramada, piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyon lira olan 700 gram sahte altın ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

