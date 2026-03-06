Niğde Valisi Akmeşe'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Akmeşe, mesajında, kadın haklarına dikkati çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak ilan edildiğini anımsattı.



Bugünün, kadınların toplumsal hayattaki değerini ve katkılarını hatırlamanın önemli olduğunu vurgulayan Akmeşe, kadınların tarih boyunca gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve azimle aile kurumunun temel direği olduklarını ifade etti.



Akmeşe, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri sorumluluklarla toplumun gelişimine yön verdiğini vurguladı.





Güçlü bir toplumun ve müreffeh bir geleceğin inşasında kadınların emeği, birikimi ve katkısının vazgeçilmez olduğuna dikkati çeken Akmeşe, şunları kaydetti:



"Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınlara tanınan haklar, bu güçlü konumun daha da pekişmesini sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türk kadını, birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, sosyal, hukuki ve siyasal alanlarda önemli kazanımlar elde etmiştir. Kadınların eğitimden istihdama, sosyal hayattan karar alma süreçlerine kadar her alanda etkin biçimde yer alması, ülkenin gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere emeği, fedakarlığı ve üretkenliğiyle hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum."

