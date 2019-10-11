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AK Parti Genişletilmiş il Danışma Meclisi yapıldı

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkı bulunulması olduğunu söyledi.

AK Parti Genişletilmiş il Danışma Meclisi yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine katkı bulunulması olduğunu söyledi.
Usta, partisinin il başkanlığınca Kültür Merkezi'inde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş il Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Usta burada yaptığı konuşmada, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını belirterek: “"Amaç, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine de katkı bulunulmasıdır. Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur. Tam tersine 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekattır. Adı da tıpkı harekatın amacıyla uyumlu olan Barış Pınarı Harekatını hepimizin çok ciddi anlayıp anlatması gereken bir dönemdeyiz. İsmi rastgele değil Barış Pınarı olarak özel seçilmiş. Oradaki savaşın bitirilmesi için barışın getirilmesi için oluşturulmuş bir isim. Terör örgütünün bölgeden temizlenerek, Suriye'de gerçek anlamda barışın tesis edilmesi için başlatılmış harekat." dedi.
Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan algı operasyonlarının hiç birinin gerçeği yansıtmadığını işaret eden Usta, "Türkiye'nin güçlü Türkiye olarak sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ve terör devletine müsaade etmeyeceğini bilen, bu terör örgütünü ve terör devletini destekleyen bazı çevreler, bu kirli kampanyaları sosyal medya üzerinden yürüterek Türkiye üzerinde baskı oluşturmaya çalışmakta. 78 yıldır ölen siviller için tek bir fotoğraf karesi, tek bir metin paylaşmayan bu zavallılar, bugün o fotoğraf karelerini sanki Türkiye ordusunun, Mehmetçiğimizin yaptığı şekilde yalan ve yanlış haberlerle Türkiye'ye bir operasyon yapmaya çalışıyorlar, muvaffak olamayacaklar. Biz haklı bir yoldayız, haktan yanayız, oradaki sivillerin ve masumların hayatlarını kurtarmak için operasyondayız" şeklinde konuştu.
Usta, ulusal ve uluslararası platformlarda her fırsatta, 8 yıldır süren bu savaşın sonuçlarını, sivillerin katliamını dile getirdiklerini ifade ederek, artık savaşın bitmesini ve masum insanların bütün dünyada eşit olarak herkesin yaşadığı şartlarda onların da huzur ve güven içerisinde yaşamasını istediklerini anlattı.
Programda, AK Parti Niğde milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna da birer konuşma yaptı.

NİĞDE

11 Ekim 2019 Cuma

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