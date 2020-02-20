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15 Temmuz Kahramanı Halisdemir, doğum gününde unutulmadı

İHA

15 Temmuz Kahramanı Şehit Kıdemli Astsubay Ömer Halisdemir doğum gününde öğrenciler ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı.

15 Temmuz Kahramanı Halisdemir, doğum gününde unutulmadı

15 Temmuz Kahramanı Şehit Kıdemli Astsubay Ömer Halisdemir doğum gününde öğrenciler ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı.
20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen Kahraman Ömer Halisdemir’in doğum gününde Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Beldesinde bulunan kabrini öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Konya’dan Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen Mustafa Akman, "Niğde’ye gidiyorduk bir ziyaret için şehidimizi ziyaret etmek için tekrar bu tarafa döndük. Darbeden sonra o gün ve o günden sonra en az 10 gün sabahlara kadar uyumadık hep meydanlardaydık. Ömer Halisdemir şehidimizin o andaki yapmış olduğu şehadetini de canlı olarak seyrettik. O hala gözümün önünde ve hiçbir zaman ölünceye kadar da gitmeyecek. Çok duygulandım bundan sonra gelecek nesillere, torunlarımıza ben dedeyim şu anda bundan sonra bütün torunlarımıza anlatacağız şehitlerimizi, onları da bu duygularla bu güzel hislerle büyüteceğiz inşallah" dedi.
Nazmiye Akman ise, "Şehidimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Kahramanca bir şekilde ülkemize, yurdumuza kalıcı bir isim olarak hafızalarımıza yerleşti. Güzel bir mertebe şehitlik Allah inşallah bizim evlatlarımıza da vatan için gerekirse şehit olmayı nasip etsin. İnşallah bir daha ülkemizin başına böyle bir şey gelmez. Kötüydü atlattık çünkü ülke olarak millet olarak güçlüydük bir daha yaşatmasın" dedi.
Şehit Ömer Halidemir Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Arda Tümer, "Şehit Ömer Halisdemir bizim vatanımızın 15 Temmuz kurtarıcısıdır. Ömer Halisdemir’i herkesin örnek alması gerekmektedir. Çünkü o bizler için bizim geleceğimizi düşündüğü için kendini feda etti biz de büyüyünce seve seve hiç sorgulamadan kendimizi vatan için feda edeceğimizi kimse aklından çıkarmamalıdır. Ömer Halisdemir’le aynı ilçedeyiz aynı okulda okuduk onun için ben daha çok gururluyum. Onu önemsiyoruz her zamanda ona çok minnet duyacağız kabrine de bugün onun doğum günü olduğu için onun doğum gününü kutlamak amacıyla geldik. Canı gönülden onun doğum gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu.
Şehit Ömer Halidemir Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Kadriye Özcan de, "Biz imanın gereği olarak vatanımızı kurtarmalıyız vatanımız için ne varsa onu yapmalıyız. Şehit Ömer Halisdemir abimiz de bizleri kurtardı bizde gözümüzü kırpmadan onun yaptığının aynısını yaparız. Onunla aynı okulda aynı ilçedeyiz ve biz gurur duyuyoruz onunla. Onun her zaman doğum gününde geleceğiz, doğum gününü kutlayacağız ve onu hiçbir zaman unutturmayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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