Niğde'de Bozköy beldesi karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Çiftlik Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda koranavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy beldesi 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Çiftlik Ali KADI<br>2020-04-06 17:43:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.