Niğde'de Bozköy beldesi karantinaya alındı

<br>Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Çiftlik Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı doğrultusunda koranavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy beldesi 06 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. DHA-Genel Türkiye-Niğde / Çiftlik Ali KADI<br>2020-04-06 17:43:01<br>
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