Ulukışla'da maske takma zorunluluğu getirildi

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<br>Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirildi. <br>Ulukışla Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamalada, "Ulukışla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 20.06.2020 tarihinden itibaren Ulukışla ilçesi genelinde tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir. Tüm vatandaşlarımız için maske takma zorunluluğuna uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Ulukışla Adnan ÇELEBİ<br>2020-06-20 07:48:30<br>

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