Niğde'de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Porsuk köyü yakınlarında meydana geldi. D750 karayolundan Pozantı istikametine gitmekte olan H.H.A.(57) idaresindeki 34 BEY 972 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen A.K. (42) yönetimindeki 33 NOK 57 plakalı tır çarpıştı. Kazada H.H.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.