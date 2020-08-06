2 kaya sansarını öldüren kişiye 3 bin 487 TL ceza



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 2 kaya sansarını öldürüp, sosyal medya hesaplarından paylaşan kişiye, 3 bin 487 TL ceza kesti.

Niğde'de bir kişi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 kaya sansarını öldürerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımı gören çok sayıda hayvansever, konuyu CİMER üzerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildirdi. Ekipler, gelen şikayet üzerine, 2 kaya sansarının öldürüp sosyal medya hesabından paylaşan kişiyi tespit etti.

Tespit edilen kişiye, 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten 1575 TL idari para cezası ve 1912 TL tazminat olmak üzere toplam 3 bin 487 TL cezai işlem uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Niğde Adnan ÇELEBİ

2020-08-06 11:01:33



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