Niğde'de fasulye hasadı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) TÜRKİYE'de, fasulye üretiminde Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde'de, fasulye hasadına başlandı. Kentte 129 bin dekar alanda ekimi yapılan fasulyede hasat sonucu 45 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte her geçen yıl ekimi artarak, devam eden fasulye ürünü geçen yıl 124 bin dekarda yetiştirilirken, bu sene ekili alan 129 bin dekara çıkarıldı. Hasat heyecanının başladığı tarlalarda Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, incelemelerde bulundu. Türkiye'nin fasulye ihtiyacının yüzde 20'sinin Niğde'den karşılandığını anlatan Baş, Konya'dan sonra en çok fasulyenin kentte üretildiğini kaydetti. Her yıl yeni ürünler ve yeni tohumlar denendiğini anlatan Baş, "Fasulyede üretim alanlarımız genişliyor. Bakanlığımızın da destekleriyle 5 bin tona yakın Aslan çeşidiyle bir deneme başlattık ve çok güzel de sonuçlar aldık. Bu yıl fasulye rekoltemizde artış bekliyoruz. Geçen yıl 43 bin ton civarında bir rekoltemiz vardı ama bu yıl ise 45 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Fasulye ekiminin artmasındaki neden patateste yaşanan sıkıntıların yanı sıra fasulyenin fiyat istikrarının güzel olması. Aynı zamanda üretim sahalarının fasulyeye uygun olması, ekipmanlarımızın fasulyeye uygun olması nedeniyle fasulye ekimlerimizi artmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz hem fiyatı hem de dekarda elde edilen karın diğer tarım ürünlerine göre daha fazla olması nedeniyle tercihini fasulyeden yana kullandı" dedi.

9 YILDIR PATATES YERİNE FASULYE EKİYOR

Üretici İbrahim Üzgen ise patateste yaşanan sıkıntılar nedeniyle 9 yıldır fasulye ektiğini belirtti. 40 dönüme fasulye ektiğini kaydeden Üzgen, "Metrekarede 300 ile 350 kilo arasında bir beklentimiz var. İlimizde fasulye ekim alanlarını artırmak için biz çiftçilerin en büyük sıkıntısı tohumluktur. Çiftçiler olarak tohum bulmakta yaşadığımız sorunlar aşılırsa ilimiz çiftçileri olarak memnun oluruz. Fasulyemiz şu an itibarıyla 7,5 ile 8 TL arasında gidiyor. Yaklaşık 9 yıl önce patates ekerdim ve her yıl satışında sorunlar yaşardık. Ayrıca patates ekiminden dolayı tarlalarımız hastalanmıştı ve biz de fasulye ekimine başladık. Fasulyenin patatese göre işçiliği ve maliyeti az olmasından dolayı tercihimizi fasulyeden yana kullandık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-08-28 08:35:21



