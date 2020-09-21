Niğde'de 4.1 büyüklüğünde deprem (3)

VALİ ŞİMŞEK: 143 EV HASARLI
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, depremin meydana geldiği Bor ilçesi'nin Obruk köyünde pazar alanına kurulan çadırlarda incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, depremde 17'si ağır, 126'sı hafif, toplam 143 evin hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Depremzedeler için gerekli yardımların yapıldığını ve evlerde incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Şimşek, "Çok şükür dün de belirttiğim gibi herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok ancak evlerimizde hasarlar var. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme anlamında arkadaşlarımız çalışmalarına başladı. En kısa sürede de vatandaşların bu anlamdaki mağduriyetlerini de gidermiş olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-09-21 18:30:09
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