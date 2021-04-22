Niğde’de eroin satan 4 sokak satıcısı yakalandı

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Niğde’de eroin satan 4 sokak satıcısı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 28,67 gram eroin, 2 adet şırınga ve 1 adet rulo haline getirilmiş alüminyum folyo ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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