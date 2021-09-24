Dehlizde mahsur kalan oğlağı AFAD kayayı delerek kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak ekipler tarafından kurtarıldı.



Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kaldığını gördü. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişleten ekipler, 6 metre aşağı inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanmadan kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit’e teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.