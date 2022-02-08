Niğde'nin Çiftlik ilçesinde okullar tatil edildi

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Niğde’nin Çiftlik ilçesinde aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemiz genelinde aşırı rüzgar ve fırtına olması nedeniyle tehlike arz etmekte olup 08 Şubat Salı günü her tür ve derecedeki okullarımızda eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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