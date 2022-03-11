Niğde beyaza büründü

Niğde'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

NiğdeÇiftlik ve ÇiftlikAltunhisar kara yolunun kapalı olduğu kentte; belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte genelinde kar yağışının hafif aralıklarla devam edeceği, buzlanma ve don olayının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiği belirtilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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