Türkiye’nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde’de Lavanta bahçesi, misafirlerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde’de Lavanta bahçesi, misafirlerini bekliyor

İHA

Türkiye’nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Niğde’de Lavanta bahçesi, misafirlerini bekliyor

Niğde’nin Bor ilçesi Bereke köyünde bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük lavanta bahçesi Lavande Lavanta Çiftliği ziyaretçilerini bekliyor.
Bereke köyünde bulunan 160 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçesi, 15 Haziran itibarıyla halkın hizmetine açıldı. Lavantaların arasında koyulan salıncak, bisiklet ve çekim aksesuarlarıyla gelenlere doğal stüdyo imkanı sunan çiftlikte aynı zamanda gelin ve damat çekimleri de yapılabiliyor.
Lavanta Bahçesi Sahibi Çiğdem İnal; “Bahçemizde lavanta suyu ve yağı haricinde lavanta balı da yetiştiriyoruz. Tamamen organik üretiyoruz, zaten bizim tüm ürünlerimiz organik sertifikalıdır. Özellikle sağlık için çok faydalı olan lavanta balı üretimi için kendi arılarımız var. Sindirim sistemi için özellikle çok tercih edilen bir bal, kendimiz sağım ve şişeleme işlemi yapıyoruz. Her işlemini kendi ellerimizle ve organik biçimde tamamlıyoruz. 160 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçemiz 15 Haziran itibarıyla halkın hizmetine açıldı. Sevgili Niğdelileri de bahçemize ziyarete bekliyoruz. Gelmek isteyenleri, burada keyifli vakit geçirmek isteyenleri, aileleriyle ve dostlarıyla güzel vakit geçirmek isteyenleri lavanta manzarasında fotoğraf çekmek isteyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik yerleştirildi
YEREL HABERLER Hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ...
Niğde’de 3D yazıcıdan yapılan yapay kemik başlığı hastaya uygulandı Uygun maliyetle oluşturulan kemik kafatasına yerleştirildi
YEREL HABERLER Niğde’de 3D yazıcıdan yapılan yapay kemik başlığı ...
Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar tepki gösterdi
YEREL HABERLER Doğayı kirlettiği ileri sürülen film ekibine dağcılar ...
Hemşirelik ve Ebelik öğrencileri ant içti
YEREL HABERLER Hemşirelik ve Ebelik öğrencileri ant içti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.