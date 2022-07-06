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Babasının kullandığı traktörden düşen Anıl, yaşamını yitirdi

DHA

Babasının kullandığı traktörden düşen Anıl, yaşamını yitirdi


Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen 13 yaşındaki Anıl Altıntaş, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kula köyünde meydana geldi. Tarlasından evine dönen çiftçi Erdal Altıntaş'ın kullandığı traktöre binen oğlu Anıl Altıntaş, iddiaya göre, dengesini kaybederek araçtan düştü. Altıntaş, traktörün tekerleğinin altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayı duyup bölgeye gelen anne Sefadiye Altıntaş sinir krizi geçirirken, talihsiz çocuğun cenazesi ise Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınan Anıl Altıntaş'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Kula Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ
2022-07-06 19:14:33

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