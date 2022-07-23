Niğde'de 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1001 kök kenevir, 1 kilo esrar ve silahlar ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesi ve Bor İlçesine bağlı Karanlıdere köyüne eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 6 av tüfeği, 132 adet 9 mm tabanca fişeği, 172 adet av tüfeği fişeği, çok sayıda tabanca tamirinde kullanılan silah parçaları, 1001 kök kenevir ile 1 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.