Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Niğde Yarı Maratonu, Şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak - Diğer Haberleri

        Niğde Yarı Maratonu, Şehit Ömer Halisdemir anısına koşulacak

        Yarı Maratonu, 21 Temmuz Pazar günü 3 ayrı parkurda koşulacak. Yarış, Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Ömer Halisdemir maratonla anılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu destekleriyle düzenlenecek yarış, 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda gerçekleşecek. “Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun” sloganı ile düzenlenecek organizasyon, şehir merkezinde koşulacak. 21K Niğde Yarı Maratonu saat 08.00’de, 10K Niğde Yol Koşusu saat 09.00’da, 5K Halk Koşusu ise saat 09.15’te start alacak. Organizasyonda yer almak isteyenler www.nigdeyarimaratonu.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yarışın ardından saat 12.00’de ise şehir merkezinde düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak.

        VALİ ÇELİK: NİĞDE; SPOR, KÜLTÜR VE TURİZM POTANSİYELİNİ TÜM YÖNLERİYLE SERGİLEYECEK

        Niğde Valisi Cahit Çelik, yaptığı açıklamada, “Her zaman yüreklerimizde taşıdığımız Niğde'nin kahraman evladı, demokrasi şehidi Ömer Halisdemir'i rahmet ve şükranla anıyorum. O'nun adına düzenlenen Niğde Yarı Maratonu, 21 Temmuz Pazar günü ‘Tarih, Doğa ve Kültür Yolunda Koşun’ şiarıyla coşkuyla gerçekleşecek. Bu özel etkinlik, Niğde'nin eşsiz güzelliklerini ve köklü tarihini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu'nun değerli katkılarıyla, Argeus Travel & Events tarafından düzenlenecek. 21K, 10K ve 5K parkurlarıyla binlerce sporcuyu ve sporumuza gönül vereni ağırlayacak yarı maraton, Niğde'nin spor, kültür ve turizm potansiyelini tüm yönleriyle sergileyecek. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği şehrin eşsiz sokaklarında koşacak sporcularımız, Niğde'nin görsel şölenini bizzat yaşayacaklar” diye konuştu.

        “NİĞDE'NİN KADİM TARİHİNİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASINI GELECEĞE TAŞIMA ADINA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ OLACAK”

        Düzenlenecek organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığına dikkati çeken Vali Cahit Çelik, “Aynı zamanda Niğde'nin kadim tarihini ve zengin kültürel mirasını geleceğe taşıma adına önemli bir köprü olacak. Yarışın ardından saat 12.00'de şehir merkezinde düzenlenecek törenle ödüller sahiplerini bulacak ve bu anlamlı gün, Niğdeli kardeşlerimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecektir. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, değerli sponsorlara ve destekçilere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Niğde Yarı Maratonu'na katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyor, bu anlamlı etkinliğin Niğde'nin tanıtımında ve spor kültürünün gelişiminde önemli bir rol oynayacağına yürekten inanıyorum. Hepinizi bu heyecan dolu organizasyona davet ediyor, Niğde'nin benzersiz güzelliklerini keşfetmeye ve coşkulu bir gün geçirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor