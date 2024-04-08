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        Haberler Müzik Nigel Kennedy, AKM'de konser verdi

        Nigel Kennedy, AKM'de konser verdi

        İngiliz keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:59
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        Nigel Kennedy, AKM'de konser verdi
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        Keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayranlarıyla bir araya geldi. 'Heart and Soul' adlı konserinde Polonyalı çellist Beata Urbanek - Kalinowska ile birlikte sahne alan Kennedy, konser öncesi yaptığı konuşmada, bundan önce Ankara'da sahneye çıktığını belirtti.

        "BU GÜZEL ŞEHİRDE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

        Nigel Kennedy, "Bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizin için en iyileri seslendireceğiz. Bu akşam benim için çok kolay olmayacak. Çünkü dünyanın en iyi çellistlerinden biriyle performans sergileyeceğim" dedi.

        Nigel Kennedy, daha sonra konserdeki şarkı listesini açıkladı. Konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalan sanatçı, Urbanek - Kalinowska ile birlikte kendi bestelerinin yanı sıra klasik besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach ve Ryuichi Sakamotodan da eserler seslendirdi.

        Vivaldinin 'Dört Mevsim'ini çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Nigel Kennedy, değişik stilleri birbirleri ile harmanlayan sıra dışı bir müzisyen olarak tüm dünyada ses getiren konserler veriyor.

        Klasik müziği popüler hale getirmeyi hedefleyen Nigel Kennedy, şimdiye kadar Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck ve Ian Dury gibi ünlü müzisyenlerle beraber çalıştı.

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        #Nigel Kennedy
        #AKM
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