Nigel Kennedy, AKM'de konser verdi

Keman sanatçısı Nigel Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) hayranlarıyla bir araya geldi. 'Heart and Soul' adlı konserinde Polonyalı çellist Beata Urbanek - Kalinowska ile birlikte sahne alan Kennedy, konser öncesi yaptığı konuşmada, bundan önce Ankara'da sahneye çıktığını belirtti.

"BU GÜZEL ŞEHİRDE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Nigel Kennedy, "Bu güzel şehirde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Sizin için en iyileri seslendireceğiz. Bu akşam benim için çok kolay olmayacak. Çünkü dünyanın en iyi çellistlerinden biriyle performans sergileyeceğim" dedi.

Nigel Kennedy, daha sonra konserdeki şarkı listesini açıkladı. Konser süresince keman, elektro keman ve piyano çalan sanatçı, Urbanek - Kalinowska ile birlikte kendi bestelerinin yanı sıra klasik besteciler Handel Halvorsen, Johann Sebastian Bach ve Ryuichi Sakamotodan da eserler seslendirdi.