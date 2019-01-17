AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile önceki akşam medya temsilcileri ve yazarlarla yaptığı toplantıda birlikteydik. Zeybekci burada hem soruları yanıtlamaya çalıştı, hem de kente yönelik yapacaklarını anlattı.

Her şeyden önce şunu söyleyeyim, Zeybekci belediye başkanlığı yarışında rakipleriyle karşılıklı tartışmalara girmek niyetinde değil görünüyor. Sadece kendi projelerini ve vaatlerini halka aktarmak amacını güdüyor. En azından şahsına ve partisine yönelik bir hareket olmadığı sürece, bu yapısını korumaya kararlı.

Bu mücadelede Zeybekci’de gördüğüm ikinci özellik ise, sürekli sokaklarda dolaşıyor ve dolaşacak olması, her yerde vatandaşı dinleyecek bir tavır izlemesi, onlardan beslenmeyi düşünmesi... Nitekim daha ilk günden bunları yapmaya başladı, hatta sloganını bile “Zeybekci İzmir’i dinliyor” olarak ortaya koydu.

Zeybekci Denizlili olduğu için “İzmirli değil” eleştirileri ile sıkça karşılaşıyor. Ama buna da çok net bir yanıtı var. İzmir’de 9 ilçede işyeri bulunuyor, vergi ödeme listesinde de 13. sırada yer alıyor.“İzmirli değil” eleştirilerini bu verilerle cevaplıyor.

Toplantıda da sıkça vurguladığı gibi, standart, sıradan bir belediye başkanı adayı olmadığını, eğer başkan seçilirse de aynı duruşunu sergileyeceğini gösteriyor. İzmir için bir “hikaye” yazma peşinde olduğu anlaşılıyor. Geleceğin dünyasında İzmir’in bir yeri olması gerektiğini düşünüyor ve çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor.

Kentin bu hedefi yakalayabilmesi için önce kendini iyi tanıması gerektiğini belirtiyor. Şehrin geriatri ve sağlık turizmi için ideal noktada bulunduğunu, finans, lojistik ve serbest bölge açısından da Türkiye’nin en şanslı ili olduğunu üzerine basa basa ifade ediyor. Ancak, ulusal ve uluslararası yatırımcıları, yerli ve yabancı turistleri kente çekmek için gelecekle ilgili bir resim çizmek ve bir hikaye yazmak gerektiği görüşünü savunuyor ve peşine de şu çarpıcı cümleyi ekliyor:

"İzmir’in hikayeye, geleceğin resmine ve bir deliye ihtiyacı var. O deli de benim!.. İzmir’de bir tarih yazma fırsatı var. Bu yüzden İzmir beni heyecanlandırdı. Benim makam, mevki derdim yok. En iyi arabaya binecek, en iyi yerlerde yaşayacak durumum var. Peki o zaman derdin ne? Bir deliye ihtiyaç var, bende de delilik diz boyu..."

Zeybekci, kentin hikayesini nasıl yazacağını, geleceğin resmini nasıl çizeceğini de şu projelerle izah ediyor:

- Dünyanın en önemli serbest ve teknoloji bölgesini yaratacağız. Bütün bilimsel buluşların İzmir’de yapıldığı bir havza oluşturacağız. Serbest bölgede vergi olmayacak, sigorta olmayacak, ek yükler olmayacak, çok cazip bir bölge haline gelecek.

- 5 yıl içinde 300 spor salonu ile 70-80 yüzme havuzu yapacağız.

- 20-30 bin yüksek gelirli yaşlı Avrupalının İzmir’de yaşamasını sağlayacağız. Bunlar, Avrupa Birliği içindeki gibi sosyal haklarından yararlanıp burada oturabilecekler. Geriatri turizmini geliştireceğiz.

- Bir projeyi yaparken mutlaka tarih vereceğiz, halk bilecek.

- 2019 sonunda kente gelenler şaşıracaklar.

- Bütün eski binaların hepsini boyayacağız. Renklerini İzmirliler ile konuşup kararı ona göre vereceğiz.

- Çocuklar için geniş park alanları, oyun ve eğlence alanları üreteceğiz.

- Stat sorunlarını çözeceğiz, federasyon standardında semt sahaları yapacağız.

- Halkapınar’a, Atatürk Stadı’nın oraya, dünyanın en modern, en gelişmiş Olimpiyat Stadı’nı inşa edeceğiz.

- Türkiye’nin en büyük velodromunu yapacağız. Buradan atletizm, bisiklet ve basketbol branşları başta olmak üzere, pek çok spor branşı yararlanacak, kapalı spor salonları olacak.

- Binali Yıldırım ile aramdaki fark şudur: O çok zeki ve pratik bir mühendistir. Ben ise zeki ve pratik mühendisleri çalıştırmayı bilen bir işletmeciyim.



Anladığım kadarıyla, Nihat Zeybekci İzmir’i yerel ve bölgesel kalıplarından çıkarıp, uluslararası bir oyuncu haline getirmek ve kente dünya çapında bir rol biçmek istiyor. Çalışmalarını da, söylemlerini de bu yönde sürdürüyor. Bakanlık yapmış olmanın verdiği ufuk ve özgüvenle de adaylık adımlarını bu yolda atıyor. İlerleyen günlerde bir değişiklik yapar mı bilmem, ancak şimdilik kendine çizdiği hedef aynen böyle..