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Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü

Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti.

Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü
AA

Yerel basında çıkan haberlere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askerlerin, 31 Temmuz'da Burkina Faso sınırına yakın Torodi mevkisinde pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Saldırıda 15 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, 6 askerin de kaybolduğu belirtildi.

Nijer ordusunun teröristleri yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi.

Torodi, Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi bölgesinde yer alıyor.

Sık sık terör saldırılarının hedefi olan Tillaberi'de son 1 haftada düzenlenen 2 saldırıda 33 sivil yaşamını yitirmişti.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

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