1997 Miss Turkey yarışmasında 3. seçilen Nilay Ceylan geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 yıldır annesinin yanında gözlerden uzak bir hayat süren Türkiye Eski Güzeli Nilay Ceylan genç denilebilecek yaşta, 44 yaşında vefat etti. Peki Nilay Ceylan kimdir? İşte detaylar...

NİLAY CEYLAN KİMDİR?

Nilay Ceylan, 20 yaşındayken Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılmıştı. Çağla Şıkel’in birinciliği kazandığı Miss Turkey 1997’de Ceylan üçüncülük tacının sahibi olmuştu.

Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü’nden mezun olan Ceylan, Kanal D’de sunuculuk yaptı. Kısa bir dönem oyunculuk da yapan Ceylan ardından Çatalca’ya yerleşti. Şöhretten uzaklaşan Ceylan, hayatını tasarladığı takıları sosyal medya hesabından satarak sürdürdü.

Ceylan'ın daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde “Bir babam demedi ‘Salaksın’ diye, onun dışında herkes ‘Salaksın kafanı kullanmadın’ dedi. Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak. Beni seven ama sevmediğim bir kimseyi hayatıma hayat garantisi gözüyle sokmadım. Asla ruhumu satmadım” yazdığı görüldü.