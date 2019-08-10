

Sonbahar İstanbul'da sergilerle gelecek. Başarılı sanatçı Nilbar Güreş’in son dönem üretimlerine odaklanan 'Mıknatıs ve Ay' başlıklı sergisi 6 Eylül–12 Ekim tarihleri arasında Galerist'te sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Kevser Güler’in üstlendiği sergi sanatçının resim, kolaj, fotoğraf, heykel ve video yerleştirmelerinden oluşan çarpıcı bir seçki sunuyor.

Nilbar Güreş

Sergide Nilbar Güreş’in üretiminde son yıllarda öne çıkan formlar ve temalar izleyiciyle buluşuyor. Güreş kumaş, tuz, metal, iplik gibi çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı heykellerinde, mekânsal müdahalelerinde, sahnelenmiş fotoğraflarında, kolajlarında,video yerleştirmesinde beden/coğrafya ile kurgu/fanteziye dair öğeleri cinsellik ve hazla ilişkisi içinde irdeliyor. Queer ve trans feminizmin politik ve imgesel imkanlarını üstlenen Güreş, gündelik pratikler ve çeşitli tahakküm sistemleri bağlamında bedenli bir öznelliğin izini sürüyor.

Sanatçı, akışkan, dönüşen, kaygan, zevk ve acı duyan bedenlere, bir imge olmakla yetinmeyen faillere, formlara, hareketlere bakıyor. Güreş, türlü baskı ve denetim rejimi ile ilişkisi içinde örtme ve açma, varlığını teslim etme ve yok sayma, kutsal addetme ve lanetli kılma pratikleriyle ve bunların dinler, sömürgecilik, ikili cinsiyet normları ve güncel medya kültürü bakımından ilişkileriyle ilgileniyor.

