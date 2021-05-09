'Hülya için değil, oyunculuk adına söyledim' 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Mutfak alışverişi için markete giden Belgün, çıkışta ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde meslektaşı Hülya Avşar'ın rol aldığı dizisinin bir sahnesinde tokat attığı Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarmasından sonra sosyal medya hesabından, "Tokat atmak bile eğitim gerektiriyor" mesajını yazmış ve ardından paylaşımını silmişti.

"ENTRİKACI BİR KADIN DEĞİLİM"

Konuyla ilgili konuşan Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı:

Ben onu Hülya için söylemedim. Normal eğitim için söyledim. 'Oyuncunun eğitimlisi iyi olur, oyunculuk eğitimle taçlanır' dedim. Hülya benim çok sevdiğim bir kadın özellikle ona söylemedim, oyunculuk adına söyledim. Baktım ki başka yere gidecek sildim. Halbuki onu içimden gelerek yazmıştım. Ben öyle entrikacı bir kadın değilim. Sonra ona gitmesin diye sildim. Hülya sevdiğimi biri olduğu için özen gösterdim.