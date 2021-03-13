"ÇOK ZOR ATLATTIM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Nilgün Belgün, "Alışverişimi yaptım. Şimdi direkt eve gideceğim. Biliyorsunuz; ben de koronayı atlattım ve 10 gün hastanede tedavi gördüm. Çok zor atlattım" ifadelerini kullandı.

Tek kişilik gösterisi üzerine konuşan ünlü oyuncu, "Farklı bir yetenek o da. Ben 8 senedir yapıyorum bunu. Yeteneğimi sahnede keşfettim. Farklı bir meziyet" şeklinde konuştu.