"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ CEM YILMAZ HAYRANIYIM"

Şahinkaya, Yılmaz'ın nasıl bir patron olduğu sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Harika bir patron kendisi. Bu bizim üçüncü projemiz... Ben küçüklüğümden beri Cem Yılmaz'a çok hayranım. Umarım onunla uzun yıllar çalışırım. Cem Yılmaz'la çalışmak ayrıcalıklı bir durum.