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Nilüfer Aydan, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı

Nilüfer Aydan, Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
Cumhurbaşkanına hakaretten ceza aldı
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DHA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dava açılan Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki sinema oyuncusu Aydan Canbula'nın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Aydan Canbula ve avukatı Yiğithan Yüksel katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gökhan Arslanoğlu da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatı, "Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı ise, "Müvekkilin paylaşımında geçen diktatör sözü tüm yetkileri elinde bulunduran kişi anlamındadır ve siyasi bir eleştiridir. Suçu oluşturmaz. Bu nedenle konumu da dikkate alınarak beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

Esas hakkındaki diyecekleri ve son savunması sorulan sanık Aydan Canbula ise, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Takdiri adalete bırakıyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

11 ay 20 gün hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Aydan Canbula'yı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapse çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula'nın sosyal medya hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı anlatıldı.
İfadesi alınan Canbula'nın, bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını, suça konu paylaşımları kendi cep telefonundan parkta otururken bir şeyler yazması için verdiği gençlerin yazmış olabileceğini beyan ettiği belirtildi.
İddianamede, Canbula'nın ‘zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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