Nilüfer'in gurur günü: Ayşe Nazlı Yumlu mezun oldu

Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki Deniz Esin'in darp edilme anlarına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Ailenin avukatı Sait Bolat, "Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca ... Daha Fazla Göster

Kahramanmaraş'ta henüz 5 günlükken hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı iddia edilen 5 yaşındaki Deniz Esin'in darp edilme anlarına ait dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Ailenin avukatı Sait Bolat, "Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir." dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir." dedi Daha Az Göster