Nilüfer'in gurur günü: Ayşe Nazlı Yumlu mezun oldu
Nilüfer ile Reha Muhtar'ın evlatlık kızları Ayşe Nazlı Yumlu, İngiltere Sussex'te eğitim aldığı Uygulamalı Çocuk Psikolojisi yüksek lisans programını tamamladı. Nilüfer, ne kadar gururlu olduğunu paylaştı
Reha Muhtar ile Nilüfer'in 4 aylıkken evlat edindiği kızları Ayşe Nazlı Yumlu, İngiltere'nin Sussex kentinde eğitim aldığı 'Uygulamalı Çocuk Psikolojisi' yüksek lisans programını tamamladı.
Mezuniyet töreninden fotoğrafları paylaşan Nilüfer, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Bir annenin evladıyla ilgili en büyük temennisi, öncelikle sağlıklı ve mutlu, sonrasında da başarılı olmasıdır. Kızımın mezuniyet merasiminde doğrusu pek bir gurur duydum. Biriciğim, teşekkür ederim sana."
Öte yandan Ayşe Nazlı Yumlu'nun, 2025'tenişanlandığı nişanlısı Batuhan Yağlıoğlu'nun da mezuniyet töreninde kendisini yalnız bırakmadığı görüldü.
Fotoğraflar: Instagram