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        Nilüfer: Koronavirüse yakalandım

        Nilüfer, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:00
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        Nilüfer korkuttu. Koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü şarkıcı, hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

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        Sağlık durumu hakkında bilgi veren Nilüfer, 22 Eylül’deki Kuruçeşme Açıkhava’daki konserini ertelediğini de belirtti.

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        Nilüfer, "Birkaç gün önce başlayan yüksek ateş ve beraberindeki semptomlarla, maalesef koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Hastanede tedavim devam ediyor ama değerli doktorlarımızın da gayretiyle en kısa zamanda iyileşme sürecimi tamamlayacak ve yeniden buluşacağız. Bu yüzden, 22 Eylül Kuruçesme Açıkhava konserimi, 14 Ekim’e ertelemek zorunda kaldım. En kısa zamanda, bir arada, yeniden buluşmak dileğiyle..." dedi.

        #nilüfer
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