Nisan ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, haftaya okul var mı?
Okullarda ikinci ara tatili süreci devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki binlerce öğrenci 2. dönem ara tatilinin biteceği tarihi araştırıyor. MEB çalışma takviminde yaz tatili, ara tatil ve okulların açılış-kapanış tarih bilgisine yer verildi. Peki Nisan ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak, haftaya okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci nisan ara tatil sürecinde. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başladı ve 31 Ocak Cuma günü sona erdi. Peki ara tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2. Dönem ara tatili 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilinin ardından ise 7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar açılacak.
YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?
Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayacak.
MEB 2024-2025 Tatil Takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim yılına ait tatil takvimi şu şekilde:
Birinci Ara Tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci Ara Tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025