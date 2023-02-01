20 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatiline girdiler. Yarıyıl tatilinin 6 Şubat Pazartesi günü sona ermesiyle ikinci dönem başlayacak. Öğrenciler ve veliler ise şimdiden Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte 2022-2023 MEB iş takvimi ile ikinci ara tatil başlangıç tarihi...