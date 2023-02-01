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Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihi

Nisan ikinci ara tatili tarihi için geri sayım başladı. Sömestr tatilinin son günleri yaşanırken okullarda Nisan ara tatilinin ne zaman olacağı gündeme geldi. 2022-2023 MEB çalışma takvimi ile ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belli oldu. İşte MEB takvimi ile okulların kapanacağı tarih...

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  • Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil ayın kaçında, kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

    20 Ocak Cuma günü yarıyıl tatili başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sömestr tatiline girdiler. Yarıyıl tatilinin 6 Şubat Pazartesi günü sona ermesiyle ikinci dönem başlayacak. Öğrenciler ve veliler ise şimdiden Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte 2022-2023 MEB iş takvimi ile ikinci ara tatil başlangıç tarihi...
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil ayın kaçında, kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

    NİSAN İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    İkinci dönem ara tatili bu sene Ramazan Bayramı’yla benzer tarihlere denk geliyor. Diyanet dini günler takvimine göre 2023 Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan’da sona erecek. 

     
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil ayın kaçında, kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

    Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu ile birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil ayın kaçında, kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

    OKULLLAR BU SENE NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022 - 2023 MEB takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak. 
  • Nisan ara tatili ne zaman? 2023 MEB takvimi ile Nisan ikinci ara tatil ayın kaçında, kaç gün olacak? Okullar ne zaman kapanacak?

    MEB 2022-2023 TAKVİMİ

    2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başladı.

    Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

    Yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak.

    İkinci dönem 6 Şubat tarihinde başlayacak.

    17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında arasında ikinci ara tatil verilecek.

    21 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 16 Haziran’da tamamlanarak yaz tatiline girilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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