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        Haberler Yaşam Nizamın estetik yansımaları: Düzgün dizilişleriyle gözü rahatlatan fotoğraflar

        Nizamın estetik yansımaları: Düzgün dizilişleriyle gözü rahatlatan fotoğraflar

        Bir süpermarkette raftaki mükemmel şekilde sıralanmış ürünler ve çevresine kamufle olan nesneler gibi bakıldığında rahatlama hissiyatı uyandıran fotoğraflar vardır. İşte, sizin için düzgün şekilde dizilmiş eşyaların fotoğrafları...

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        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 11.03.2024 - 17:13
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        Dağınıklık genel olarak insanların gözünü rahatsız eden bir durumdur. Ancak bunun aksine düzgün bir biçimde rengine ya da boyutuna göre dizilmiş eşyalar veya simetrik olarak güzel duran nesneleri gördüğümüzde hoşumuza gidebiliyor. İşte, sosyal medyada bu tarz denk gelişleri paylaşan insanların fotoğrafları ve yorumları...

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        ''Alışveriş yaparken bu hiç bozulmamış rafı gördüm.''

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        ''Son zamanlarda üzerinde çalıştığım eğlenceli geometrik resme bakın!''

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        ''Gitarlarımın kafa kısmı sanki birbirine kenetlenen bir yapboz gibi tamamlanıyor.''

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        ''Omletim tabağıma tam oturdu, özellikle yapmaya çalışsam beceremezdim.''

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        ''Waffle'ım daha küçük olsaydı içine düşerdi, bardağım daha büyük olsaydı ise içindeki karamel eşit erimezdi o yüzden tam düşmeden durabilmesi harika değil mi?''

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        ''Çikolataların renk geçişi çok güzel duruyor.''

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        ''Gittiğim yerel markette nizami bir şekilde dizilen yiyeceklere bakın!''

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        ''İlk katıldığımda işyerini gezmiştim, kabloların hiçbir çıkıntı olmadan kusursuz diziliminden etkilendiğimden bu fotoğrafı çektim, çok iyi değil mi?''

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        ''Erkek arkadaşımın yeni gömleği dövmesiyle mükemmel uyum sağlıyor.''

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        ''Yurdumuzdaki bu raf, sanki mısır gevreği kutularımız tam sığsın diye yapılmış gibi durmuyor mu?

        12

        ''Basketbol topum masamla aynı hizada duruyor ve güzel bir çizgi oluşturuyor.''

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        ''Kuruştan zemin yapıyorum.''

        14

        ''Bence kestirmek için daha rahat bir yer yok.''

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        ''Arkadaşım kitaptan fırlamış gibi duruyor.''

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        Alocasia Ejderha Pulu bitkisinin yaprakları aynı deri koltuk yapısında duruyor, çok tuhaf değil mi sizce de?''

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        ''Krebin tabağa sığma şekline bakın.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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