Nizip Belediyesi'nden "Çare Market"

Nizip Belediyesi, tüm vatandaşların kaliteli ürüne en hesaplı şekliyle ulaşabileceği Çare Market'i hizmete aldı.

Kaymakam Osman Uğurlu, açılıştaki konuşmasında, Çare Market'in Nizip halkı için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Doğan ise vatandaşların ekonomik refahına katkı sağlayacak ve kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabileceği projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çalışmanın sosyal belediyecilik anlayışına örnek olduğunu ifade eden Doğan, marketin hayırlı olmasını diledi.