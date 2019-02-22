Çarpışma 1. bölümü ile Show TV ekranlarında seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan’ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender’in “Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!” sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

NÖBET 1. BÖLÜM FRAGMANI

Merakla beklenen Nöbet 3 Mart Pazar saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

SHOW TV'NİN YENİ DİZİSİ NÖBET 3 MART PAZAR BAŞLIYOR!

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen ‘Nöbet’in yayın tarihi belli oldu. Türkiye’nin merakla beklediği dizi 3 Mart Pazar akşamı Show TV’de seyirciyle buluşacak!

Nöbet soluk soluğa izlenecek hikayesi ve “Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!” mottosuyla yola çıkmaya hazır!

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.