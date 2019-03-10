Nöbet dizisi nerede çekiliyor? Nöbet oyuncuları kimler? soruları dizinin bu akşam ekranlara gelecek ikinci bölümü öncesinde merak ediliyor. Nöbet dizisi konusu ve oyuncularıyla tüm dikkatleri şimdiden üstüne çekti. İşte SHOW TV'nin yeni dizisi Nöbet'in oyuncularına dair detaylar ve Nöbet'in çekildiği yer...
NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?
'Nöbet'in çekimleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleştiriliyor.
BARIŞ KALENDER (YURDAER OKUR)
Kırklı yaşların başında, Tokatlı… Askerlik baba mesleği… Hatay’da artan terör faaliyetleri üzerine, tecrübeli bir komutan olarak, kritik noktadaki Elmalı Jandarma Karakoluna atanır. Duygularıyla hareket etmeyen aklıselim bir asker olarak bilindiğinden, halkla devlet arasındaki bağı güçlendirmekle görevlendirilir. Evli, bir oğlu vardır. Tenzili rütbe gibi duran bu doğu hizmeti, eşinin hoşuna gitmez. Bütün zorluklar bir yana, Barış’ın sağlığı için endişelenir. Oğulları böbrek hastasıdır. Seneler boyu süren uygun organ arayışında umutsuzluğa düşünce, Barış kendi böbreğini vermiştir oğluna… Tek böbrekle askerlik yapmasına müsaade edilmeyeceği için bu durumu üstlerinden saklamaktadır.
Yurdaer Okur Kimdir? Kaç Yaşında?
Yurdaer Okur'un Oynadığı Filmler
Keşif – Volkan Kocatürk
Direniş Karatay – Selahattin Sancaklı
Türkan – Cemal Şan
Labirent – Tolga Örnek
Kısık Ateşte 15 Dakika – Neco Çelik
Gen – Togan Gökbakar
Sır Çocukları – Ümit Cin Güven, Aydın Sayman
Yurdaer Okur'un Oynadığı Diziler
Nöbet
Alija
Yeter
Reaksiyon
Karadayı
Kılıç Günü
Sakarya Fırat
Köprü
Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı
Belalı Baldız
Aşk Oyunu
Aslı ile Kerem
Çifte Bela
Tatlı Hayat
Üzgünüm Leyla
Evdeki Yabancı
Dadı
Ferhunde Hanımlar
Yurdaer Okur'un Rol Aldığı Oyunlar
Ran,
Ölümü Yaşamak,
Yastık Adam,
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz,
Beş Yıl Geçince,
Hortlaklar,
Dünyanın,
Benerci Kendini Niçin Öldürdü,
Ben Ruhi Bey Nasılım,
Güzellik Kraliçesi,
Ketçaplı Spagetti,
Sokrates
YİĞİT ALKAN (SAYGIN SOYSAL)
Otuzlu yaşların ortasında; Samsunlu… Orta halli bir ailenin oğlu… Komuta ettiği Jandarma Özel Harekât (JÖH) timiyle beraber Sur da dâhil olmak üzere birçok görevde başarı kazanmış; üstleri tarafından takdir edilen bir asker… Mesleki deformasyon had safhadadır; öfke dışındaki duygularını ifade etmekte zorlanır. Görevi gereği insanlarla arasına mesafe koymayı seçmiş olsa da yeri geldiğinde içinde hapsettiği sosyal karakter bir anda ortaya çıkmakta, şaşırtmaktadır insanları… Bu anlarına çok az insan şahit olmaktadır. Altı yıllık evlidir. Bu süreçte, yoğun görev temposu yüzünden eşine istediğince vakit ayıramamış; altı yılın büyük bölümünü ayrı geçirmek zorunda kalmışlardır. Eşi Zeynep, bu ayrılığa daha fazla tahammül edememektedir. Evlilikleri zor bir dönemden geçmektedir.
Saygın Soysal Kimdir? Kaç Yaşında?
1982 yılında Ankara’da doğan Saygın Soysal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. İlk olarak “Kırık Kanatlar” dizisiyle 2005 yılında kamera karşısına geçen Soysal, “Hatırla Sevgili”, “Asi”, “Bu Kalp Seni Unutur Mu?”, “Türkan”, “Al Yazmalım”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Kara Para Aşk”, “46-Yok Olan”, “Payitaht Abdülhamid” gibi uzun soluklu ve başarılı dizi projelerinde yer aldı. Türkiye’nin ilk Netflix dizisi olan “Hakan:Muhafız” isimli projede “Mergen” karakterine hayat veren Saygın Soysal, halen “Nöbet” dizisinde “Yiğit” karakterini canlandırmaktadır.
Saygın Soysal'ın Oynadığı Diziler
Hakan: Muhafız – Mergen
Çukur (K.O.) – Elvis
Payitaht Abdülhamid – Theodor Herzl
46 – Yok Olan – Doğan
Kara Para Aşk – Metin
Tatar Ramazan (K.O.) – Ferit
Muhteşem Yüzyıl – Mercan Ağa
Al Yazmalım – Tahir Oğuz
Türkan – Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? – Kürşad
Asi – Aslan
Hatırla Sevgili – R. T. Erdoğan
Kırık Kanatlar – Çavuş Yunus
Saygın Soysal'ın Oynadığı Filmler
Taş – Memur
Kaygı – Muzaffer
Koca Dünya (K.O.) – Taksici
Jin – Çavuş
Yurt
Kosmos – İmza Karşıtı Genç
ZEYNEP ALKAN (İPEK KARAPINAR)
Yiğit Yüzbaşının eşi… İzmirli… Otuzlu yaşların başında, güzel bir kadın… Babası emekli general; her ne kadar asker eşi olmanın zorluklarını bilse de Zeynep, Yiğit’le bu kadar ayrı kalacaklarını hiçbir zaman tahmin etmemiş. Kocasını yanında istiyor; düzenli bir hayata geçip çocuk sahibi olmak istiyor ama Yiğit’in şu anki görev temposuyla imkânsız… Ayrılık, her geçen gün aralarında bir parça daha gerginlik ve mesafeye sebep oluyor. Müzik öğretmen; memleketi İzmir’de öğretmenlik yapıyor. Oysaki Yiğit’le tanışmasa, Viyana’ya gidip çello virtüözü olacaktı; o hayallerinden vaz geçti ama Yiğit dağlardan vazgeçemedi…
İpek Karapınar Kimdir? Kaç Yaşında?
20 Mart 1984’te İstanbul’da dünyaya gelen İpek Karapınar, orta okul ve lise eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı’nda Müzik ana sanat dalı, Keman Bölümü’nde almıştır. Daha sonra Türker İnanoğlu Vakfı (Türvak) ’nda Sinema Televizyon / Oyunculuk Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.
İpek Karapınar'ın Oynadığı Diziler
Nöbet
Kırgın Çiçekler
Hayat Yolunda
Adını Kalbime Yazdım
Ustura Kemal
Zehirli Sarmaşık
Küçük Sırlar
Doludizgin Yıllar
Kurtlar Vadisi Pusu
Talih Kuşu
Köprü
Hatırla Sevgili
AYŞE KALENDER (DENİZ BOLIŞIK)
Barış Binbaşının eşi… Bartın, Amasra doğumlu… Otuzlu yaşların sonunda… Her zaman bakımlı, giydiğini yakıştırmasını bilen bir kadındır. En yüksek kademedeki davetlerde bile sadeliğinden ödün vermez. Asker eşi olmak zordur: Bir yanda Vatan görevi varken, sen hep susup beklemek zorundasındır. Öte yandan sevdiğini, kocanı, bir bilinmeze yollamak, her seferinde yol gözlemek içten içe yiyip bitirir insanı… Oğullarının böbrek hastalığı, kocası Barış’ın böbreklerinden birini oğullarına vermesi, bu durumu üstlerinden saklaması; hepsi üst üste binince… Ayşe bu hastalık sürecinde oğlu için o kadar çok korkmuştur ki ziyadesiyle hırpalamıştır. Oysaki o asker eşidir; ondan beklenen her zaman dik durmasıdır. Bugüne kadar dile getirmemiş olsa da oğluna kendisinin donör olamaması, kocasının böbreğini vermek zorunda kalması da Ayşe’nin en büyük üzüntülerinden biridir
Deniz Bolışık Kimdir? Kaç Yaşında?
1982 yılında Ankara ‘da dünyaya gelen Deniz Bolışık, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.
Deniz Bolışık'ın Oynadığı Filmler
2014 Göl Zamanı – Cafer Özgül
2009 Kelebek – Cihan Taşkın
Deniz Bolışık'ın Oynadığı Diziler
Nöbet
Kanatsız Kuşlar
Kırlangıç Fırtınası
Aşkın Bedeli
Kurt Kanunu
Canan
Eşref Saati
Nazlı Yarim
Ayrılık
Kırık Kanatlar
Deniz Bolışık'ın Rol Aldığı Oyunlar
Ay Ecesi
Beğendiğiniz Gibi
Tahterevallide Aşk
Kral Dairesi
ZİYA CEVRAN (KÜRŞAT ALNIAÇIK)
Elmalı’nın en zengin adamı… Tam bir tüccar: Ne dağdaki ne kışladaki umurunda değil; onun tek derdi bu çekişmeden avantaj elde etmek, kasasına daha fazla para koyabilmek. Elmalı’daki kırılgan yapıyı, kendisine avantaj sağlamak ve devletten çıkar elde etmek için kullanıyor. Bir yandan devlet karşıtı terör örgütlerini, yapılanmaları gizlice destekliyor, bir yandan da devletle pazarlık yaparak akil adam rolü oynuyor.
Kürşat Alnıaçık Kimdir? Kaç Yaşında?
1962 yılında Ankara‘da doğmuştur, babası Profesör Raik Alnıaçık’dır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Konservatuar eğitimi sırasında Geyvan McMillen ile tanıştı ve 1983–1984 yılları arasında ondan modern dans eğitimi aldı. Okul sonrası İngiltere‘ye British Council bursu ile gitti orada London Academy Music and Dramatic Art School’da tiyatro eğitiminin yanı sıra London Content Dance School’da devam etti. Kürşat Alnıaçık, 1986 yılında Türkiye‘ye döndüğünde Bursa Devlet Tiyatrosu’nda stajyer olarak göreve başladı. Bursa’daki stajyerlik döneminde Uludağ Üniversitesi’nde modern dans dersleri verdi. 1996 yılından itibaren Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda modern dans hocalığı yapmaktadır.
Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Filmler
Beni Sen Anlat
Uzun Hikaye
Can
Kürşat Alnıaçık'ın Oynadığı Diziler
İsimsizler
Diriliş Ertuğrul
Kara Sevda
Medcezir
Kayıp
Sakarya Fırat
Kuzey Rüzgarı
İki Aile
Deli Yürek
Süper Baba
Kürşat Alnıaçık'ın Rol Aldığı Oyunlar
Üç Kız Kardeş
Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk
Harputta Bir Amerikalı
Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
Atçalı Kel Mehmet
Ayışığında Şamata
Kadı
Don Juan
Damdaki Kemancı
Bebek Uykusu
KEREM GEZGİN (İBRAHİM KENDİRCİ)
Dört aya yakın zamandır Elmalı Jandarma Karakolunda görevli... Yirmi yedi yaşında, yakışıklı bir pratisyen doktor… Doktorluk aile mesleği, annesi doktor, babası cerrah, kardeşi tıp fakültesinde okuyor. Üstelik babası Bursa Devlet hastanesi başhekimi… Kısacası, bu derece nüfuslu bir ailenin oğlu olarak yurtdışına çıkmayı tercih edebilir, askerliğini öteleyebilirmiş; yapmamış. Babasına danışmış; babası, doktorluğu en hızlandırılmış şekilde, en zor şartlarda öğrenebileceği yer olarak askeriyeyi gösterince askere gelmiştir. Aile terbiyesi almış, saygılı bir gençtir. Doktor olarak kendine öz güveni ne kadar tam olsa da henüz alışamadığı askeri sistem içinde ürkektir. Normalde sosyal bir insan olmasına rağmen, farklı kültürdeki bu kasabada tedirgin davranmaktadır. Hamamcı Zühtü’nün kızına yaklaşırken de bu tedirginlik ve aile terbiyesini göreceğiz. Bekâr… Bursalı…
İbrahim Kendirci Kimdir? Kaç Yaşında?
1986 doğumlu İbrahim Kendirci, lise eğitimini Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu.
İbrahim Kendirci'nin Oynadığı Diziler
Kavak Yelleri - Deniz
İki Yaka Bir İsmail - Üstün
Yol Ayrımı - Selim
Sevdaluk - Orhan
Rengarenk / Kaçın Kurası - Yiğit
Payitaht Abdülhamid - Yusuf
Darısı Başımıza - Merter
İbrahim Kendirci'nin Oynadığı İnternet Dizileri
Can Bedenden Çıkmayınca
İbrahim Kendirci'nin Oynadığı Filmler
Pars Kiraz Operasyonu - Volkan
Arkadaşlar Arasında - Cenk
Bizim Hikaye - Necip
Kervan 1915 - Ahmet
ZÜHTÜ BALABAN (TUNCAY BEYAZIT)
Ellili yaşların ortasında, Elmalı kasabasının tek hamamı Balaban Hamamın sahibi… Hamam ondan önce de yedi göbek sülalesine aitmiş. Biraz boşboğaz, lafını esirgemeyen, etrafa neşe kaynağı bir adam… Hayatındaki en büyük değer tek çocuğu, kızı Şirin… Eşinin de ısrarıyla şehirde okumasına müsaade etmiş ama artık gözünün önünden ayrılmasın istiyor. Özellikle eşini kaybettikten sonra en büyük korkusu, Şirin’in diğer gençler gibi kasabayı terk etmesi...
Tuncay Beyazıt Kimdir? Kaç Yaşında?
1964 Ağrı doğumlu olan oyuncu Tuncay Beyazıt, 1996 yılına kadar halk evlerinde ve bazı amatör gruplarda tiyatro yaptıktan sonra 1994 yılında Komşular dizisiyle Tgrt’de televizyon oyunculuğu hayatına başladı.1996 yılında ise Haldun Dormen Tiyatrosu'nda "Kare As" adlı oyunla ise profesyonel tiyatro hayatına giriş yaptı.2003 yılında ise İnşaat filmi ile uzun metraj film dünyasına giriş yapan oyuncu daha sonra birçok filmde rol aldı. Dormen Tiyatrosu'nun kapanmasının ardından, Zakoğlu Tiyatrosu'nda Metin Zakoğlu ile beraber ev tiyatrosu ve kafe tiyatro yapmaya başladı.
Tuncay Beyazıt’ın Oynadığı Diziler
Nöbet / Zühtü Balaban / 2019
Kardeş Payı / Çilingir Turgut / 2013
Ramazan Güzeldir / Hayri / 2009
Kayıp Aranıyor / Komiser Halis / 2011
Aşk Yakar / Berber / 2008
Nizama Adanmış Ruhlar / Müdür Selim Fırat / 2013
Sırlar Dünyası
Arka Sokaklar
İstanbul Şahidimdir
Yanık Koza
Beşinci Boyut
Kunduracı
Adada Bir Sonbahar
Ruhsar
Üvey Baba
Küçük Besleme
Çarli
Kılıbıklar Mahallesi
Komşular
Tuncay Beyazıt’ın Oynadığı Filmler
Arif v 2016 / Kemal Hoca / 2018
Türk İşi Frakeştayn / Baş Komiser / 2018
Kurtlar Vadisi Vatan / Muhtar / 2017
Sen Benim Her Şeyimsin / 2016
Saftirikler / 2016
İnşaat 2 / 2014
Anadolu Kartalları / 2011
İnşaat / 2003
Kelebek
Gönül Yarası
Kabadayı
O Şimdi Mahkum
Kaç Para Kaç
ŞİRİN BALABAN (SULTAN ELİF TAŞ)
Yirmi üç yaşında; duru güzelliğiyle birçok delikanlının gönlünü yakan bir genç kız… Ancak üniversite okuduğu için kasabanın delikanlılarının gözü korkuyor, yanaşamıyorlar. Zaten babası Zühtü’nün de kimsenin yanaşmasına izin vereceği yok. Eşi öldükten sonra kızına daha da bir düşkün hale gelmiştir Zühtü… Şirin bunu farkında ve sırf babasının yanında olabilmek için hayallerini öteliyor. Zaten okulu bitip eve döneli daha birkaç ay olmuş; acelesi yok.
Sultan Elif Taş Kimdir? Kaç Yaşında?
1992, İstanbul doğumlu olan Sultan Elif Taş ilk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Seramik bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gülbahar karakterini canlandırarak başladı. Paşa gönlüm, Kaderimin yazıldığı gün, Adını sen koy gibi dizilerde izleyicinin beğenisini kazandı.
Sultan Elif Taş'ın Oynadığı Diziler
Adını Sen Koy
Kaderimin Yazıldığı Gün
Paşa Gönlüm
Sultan Elif Taş'ın Oynadığı Filmler
4N1K
Aşk Kırmızı
MELİK NİZAMOĞLU (NEVZAT YILMAZ)
Altmışlı yaşların başında, bölgenin en kalabalık ailelerinden Nizamoğlu aşiretinin büyüğü… Sözüne hürmet edilen, saygın, devletine sadık bir adam… Hatay gibi kırılgan bir yapı içinde, bu yapıyı birbirine bağlayan değerli bir karakterdir. Gerektiğinde eline silah almasına rağmen tasavvufa gönül vermiş bir adamıdır.
Nevzat Yılmaz Kimdir? Kaç Yaşında?
1960 doğumlu olan Nevzat Yılmaz, birçok tiyatro oyununda rol almıştır.
Ekranlarda Çukur, Kurtlar Vadisi Pusu, Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul, Yasak, Kaderimin Yazıldığı Gün, Arka Sokaklar gibi birçok dizi projesinde yer alan usta oyuncu, aynı zamanda Batlır ve Kervan 1915 adlı sinema filmlerinde de rol almıştır.
Nevzat Yılmaz'ın Oynadığı Diziler
Arka Sokaklar - Haldun
Çukur (Ayhan)
Payitaht Abdülhamid (Sultan Murat)
Diriliş Ertuğrul (İhtiyar)
Kurtlar Vadisi Pusu (Zaharyas)
Kaderimin Yazıldığı Gün (Haydar)
Yasak (Rıza Efendi)
Kaçak (Komiser Hasan)
20 Dakika
Yol Ayrımı (Yüzbaşı Hakkı)
Esir Şehrin Gözyaşları
Nevzat Yılmaz'ın Oynadığı Filmler
Batlır
Kervan 1915
ŞAHİN EFENDİ (YILMAZ MEYDANERİ)
Zühtü gibi ezelden Elmalılı… Çarşıda, tam Balaban Hamamın karşısında berber dükkânı var. Ufak tüp üzerinde kaynayan çaydanlığıyla, kafeste kanaryasıyla tipik bir Anadolu berberi… Devletinin yanında, vatansever bir adam… Oğlunu askerde şehit vermiş. Gelini de hastalıktan vefat edince torunu Seher’in sorumluluğu Şahin Efendi’ye kalmıştır. Seher’in her şeyi şu anda... Berberliğin yanı sıra, kendi imkânlarıyla Elmalı Postası adı altında haftalık, iki sayfa gazete basıyor.
Yılmaz Meydaneri Kimdir? Kaç Yaşında?
1959 Ankara doğumlu oyuncunun tiyatro serüveni orta öğrenim yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi’nde yardımcı oyuncu olarak başlamış, 1975-77 arasında çeşitli oyunlarda görev almıştır.
1977’de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitime başlayan oyuncu, 1978 yılında bu eğitimine son vermek zorunda kalmıştır.
1980 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) Tiyatro Bölümünde eğitime başlamış, 1985 yılında mezun olmuştur.
1980-88 yılları arasında; Çevre Tiyatrosu, Nokta Virgül Tiyatrosu, İnselel Tiyatrosu, Yeni Genar Tiyatrosu ve Tevfik Gelenbe Tiyatrosu’nda çalışan oyuncu yaklaşık 16 oyunda rol almıştır. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde Kireçli Bahçe adlı oyunu yönetmiştir. Yine bu yıllarda çeşitli özel kurslarda tiyatro eğitmenliği yapmış ve halen yapmaktadır.
1988-89 Sezonunda Buzlar Çözülmeden adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatrosu ailesine katılmıştır. Bu tarihten sonra birçok oyunda rol alan oyuncu, Tiyatronun yanı sıra çeşitli TV dizisi-TV Filmi ve sinema filminde rol almıştır. Ayrıca seslendirme, dublaj ve dublaj yönetmenliği yapmaktadır.
Yılmaz Meydaneri'nin Rol Aldığı Oyunlar
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım,
Fermanlı Deli Hazretleri,
Koca Sinan,
Oyuncaktaki Sır
Aşk Hastası,
Buzlar Çözülmeden,
Barışa Şans Verin,
Fareli Köyün Kavalcısı
Bir Adam Yaratmak,
Beş Katlı Binanın Altıncı Katı,
Suçlu mu Suçsuz mu, Barış Kervanı
Deli Eder İnsanı Bu Dünya,
Baba, Bizans Düştü, Bozuk Düzen,
Balıkesir Muhasebecisi,
Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe,
Nekrasov,
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası,
Büyülü Göl
Yavru Kimin
Köprüden Görünüş
Tosca,
Rigoletta Saraydan Kız Kaçırma
Çılgın Yenge
Keloğlan
Tahir ile Zühre
Boing Boing,
Çiçekçi Dükkânı,
Talihsiz Cafer
Ayaktakımı Arasında
Yılmaz Meydaneri'nin Oynadığı Diziler
Küçük İbo,
İz Peşinde,
İstanbul’da Bir Malatyalı,
Hadi Gel Bar,
Yıkılmadım,
Deli Balta,
Katil Kim,
İnce İnce Yasemince,
Hayvanlara Dokunduk,
Aynı Çatı Altında,
Sırlar Dünyası,
Şefkat Tepe,
Farklı Dünyalar,
Ekip 1,
Mahallenin Muhtarları,
Kurtlar Vadisi Pusu
Yılmaz Meydaneri'nin Oynadığı Filimler
İstanbul’un Fethi
Kurtlar Sofrası
Yaban,
Bir Yudum Sevgi,
Misafir
Direniş Karatay
ERGÜN AYDIN (MURAT KILIÇ)
Elmalı Jandarma Karakolunda görevli, kırklı yaşların başında, işinin ehli bir astsubaydır. Anadolu’nun her yerinde görev yapmış; geçirdiği onca yılın ardından asker ve sivil halkla uğraşmanın ustası olmuştur. Yerleşik düzende geçirdiği zamanların Ergün Başçavuşa hediyesi hafif bir göbek ve hantal bir duruş olmuştur. Bu görüntüye rağmen şaşırtıcı şekilde atiktir. On senelik evlidir ancak çocuğu yoktur. Çocuk özlemi ve bu konudaki arayışları hala devam etmektedir. Sivaslı…
Murat Kılıç Kimdir? Kaç Yaşında?
1971 yılında dünyaya gelen Murat Kılıç tüm hayatı boyunca en çok yapmak istediği şey olan oyunculuk için çok çabaladı.
Zeki Alasya’yı kendine örnek aldı hayatı boyunca ve onunla oynamak tek dileğiydi. Ama Tunç Başaran’la tesadüfen kesişen yolları onu usta yönetmenle üç yıl çalışma fırsatı verdi. Daha sonra uzun zaman peşinde koştuktan sonra Zeki Alasya’yla çalışmaya başladı ve 4 yıl birlikte pek çok iş yaptılar. Dedem Gofret ve Ben adlı dizide pek çok değerli oyuncuyla başlayan oyunculuk hayatı daha sonra Dostlar Tiyatro’su ve Gence Erkal’la devam eder. Dostlar Tiyatrosu’nda usta çırak olarak Genco Erkal’la uzun süre çalışır.
Ahmet Levendoğlu ve Işıl Kasapoğlu’nun atölyelerinde bu kıymetli hocaların öğrencisi olur..
Sonrasında hızlı devam eden oyunculuk hayatına İstanbul devlet tiyatrosu, tiyatro stüdyosu, Aksanat Prodüksüyon tiyatrosu, Semaver Kumpanya ve Kirpi Tiyatro girer..
İnan Temelkuran’ın madein europa ve bornova bornova filmleri başlayan sinema oyunculuğu hayatı madein europa filmiyle Adana Film Festivali En iyi Erkek Oyuncu ödülü ile devam eder..
Nuri Bilge Ceylan’ın bir zamanlar anadolu’da da oynadığı Polis memuru İzzet’le öne çıkar ve bundan sonra pek çok bağımsız filmde başrol oynar.. Bir Zamanlar Anadolu’da ve Mehmetcan Mertoğlu’nun Filmi Albüm le Cannes film festivaline katılır ve ödüllerle geri döner..
Albüm adlı filmde ortaya koyduğu performansla pek çok adaylığa ve ödüle layık görülür..
Tayfun Pirselimoğlu, Ercan Kesal ,Pelin Esmer gibi yönetmenlerle çalışması devam eder ve son olarak Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons adlı Venedik film festivali Jüri Özel Ödülü olmak üzere pek çok ödül almış ve Murat Kılıç filmde ortaya koyduğu performansıyla pek çok övgüler almıştır.. Dizi süreci ise İki Aile adlı dizide oynadığı avukat rolüyle başlamış ve kısa sürede parlayan oyunculuğuyla devam eden süreçte Çağan Irmak’la çalışmış ve son olarak Show tv’de kısa süren ama akıllarda Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizide başrollerden birini oynayarak ekranlara geri dönüş yapmış oldu.
FERİT CEVRAN (SALİH BAYRAKTAR)
Kasabanın en zengin adamı Ziya Cevran’ın tek oğludur Ferit… Yirmi yedi yaşında, daha görüntüsünden bela olduğu anlaşılan bir adamdır. Babası her ne kadar sinsi, saman altından su yürüten biriyse, ona kendini göstermek için çabalayan Ferit de bir o kadar tedbirsizdir. Ne konuştuğunu bilir, ne söylediği lafın nereye gideceğini… Askere karşı büyük bir sevgi beslediği de söylenemez. Şirin’e lise çağlarından beri vurgun… İlgisine karşılık alamadıkça daha çok hırçınlaşıyor.
Salih Bayraktar Kimdir? Kaç Yaşında?
1986 yılında Irak Kerkük'te doğumlu olan Salih Bayraktar, 5 çocuklu Türkmen bir anne babanın en küçük çocuğudur. İlk-orta ve Lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra Konservatuar eğitimi almak için Ankara'ya gitti ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu sene Devlet Tiyatrosu sanatçısı unvanına hak kazandı ve 9 yıldır profesyonel olarak Devlet tiyatrolarında sanat hayatına devam etmekte. Oynadığı birçok Tiyatro eserinin yanı şimdilerde Televizyon ve Sinema işlerinde yer alan Salih, abisi Selim Bayraktarın baş rolde oynadığı Sevgili Komşum adlı filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı. Şimdi ise Ferit karakteriyle Nöbet dizisinde yer almakta.
Salih Bayraktar'ın Oynadığı Belgeseller
TRT Eğitim Belgeseli 2009-2010
Salih Bayraktar'ın Oynadığı Diziler
Galip Derviş 2013 (konuk oyuncu)
Salih Bayraktar'ın Oynadığı Filmler
Sevgili Komşum 2018
SELVİ CEVRAN (ÖZDEN ÖZKAN)
Ziya Cevran’ın kızıdır ancak babası ve abisinin aksine iyi yüreklidir. Liseden sonra okumamış, okutulmamıştır. Kısmetini bekleyen bir kızdır. Ancak o gönlünü, çocukluğundan beri tanıdığı Posta Memuru Namık’a kaptırmıştır çoktan…
Özden Özkan Kimdir? Kaç Yaşında?
13 Mayıs 1999’da Eskişehir’de dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğretimi Eskişehir’de tamamladı. Lise hayatı boyunca okulda tiyatro yaptı. Yine o dönemde çeşitli tiyatro oyunlarında oynadığı gibi, kısa filmde de yer aldı, skeç yazıp, oynadı.
2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne başladı, ancak oyunculuk eğitimi için okulu bıraktı.
İki senedir Antalya’da hem temel oyunculuk hem ileri oyunculuk eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuk eğitim ve çalışmalarına devam etmektedir.
NAMIK (ORKUN OK)
Rahmetli Terzi Veli’nin oğlu, kasabanın posta memuru… Ziya Cevran’ın kızı Selvi’yle çocukluktan beri âşıklar birbirlerine…
Orkun Ok Kimdir? Kaç Yaşında?
1989 yılın da İzmir'de doğan Orkun Ok , Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Doksanlar dizisinde Bora ,2018 yılında ise Bir Deli Rüzgar dizisinde Atakan karakterini canlandırmıştır.
Orkun Ok'un Oynadığı Diziler
Bir Deli Rüzgar / Atakan
Doksanlar / Bora Karakteri
VEDAT LEBLEBİCİ (BURAK SARIMOLA)
Otuzlu yaşların başında acar, her daim öne atılan bir askerdir. Bu atılganlığı sayesinde rütbeleri de birer ikişer almış, yaşından önce Üstçavuş olmuştur. Aynı acelecilikle evlenmiş, aynı acelecilikle çocuk yapmış, bir de üstüne üçüzleri olmuştur. Çocukları ve karısının fotoğrafını her daim kalbinin üzerinde taşır. Ama bunca özleme karşın, evde üç günden fazla kalırsa başına ağrılar girmekte, göreve dönmek için gün saymaktadır. Ona göre en büyük kahraman, karısı; üç çocukla uğraşmayı becerdiği için… Hedefi astsubaylıktaki yükselişini, sınava girip subay olarak taçlandırmak… Çorumlu…
Burak Sarımola Kimdir? Kaç Yaşında?
İstanbul’da dünyaya gelen Burak Sarımola, lise eğitiminden sonra Lale Oraloğlu Tiyatrosu’nda sahneye çıkmaya başladı. Daha sonra ise BKM Mutfak oyuncuları arasında yer almaya başladı. Kamera karşısına ilk kez Allahım Sen Bilirsin isimli film ile geçti.
Burak Sarımola'nın Oynadığı Dizi ve Filmler
Savaşçı - 2018
Suç Unsurü - 2018
Terkedilmiş-2015
Karışık Kase-2014
Karaman'ın Koyunu-2014
Azazil: Düğüm-2014
Küçük Kıyamet-2013
Ammar: Cin Tarikatı-2013
Her şeye Rağmen-2011
Bir Katilin Anatomisi-2010
Papatyam -2009
Öldür Beni-2008
Babam Adam Olacak-2008
Son Ders: Aşk ve Üniversite-2007
Hepsi1-2007
Gönül Salıncağı-2007
Cemile-2006
Arka Sokaklar 9-2011
Nefes Nefese-2005
Ne Gezer Aşk Dağlarda-2005
Emret Komutanım-2005
Hayalet-2004
Ağa Kızı-2004
Gülbeyaz-2003
Bekarlık Sultanlık mı?-1994
Çaylar Şirketten-1989
Allahım Sen Bilirsin-1989
OĞUZ BERHUDAR (GÖKHAN GENCEBAY)
Yirmili yaşların sonunda, İzmirli… İki senedir Jandarma özel harekât timinde görevli ve bu sürenin tamamı Yiğit’in komutasında geçmiştir. Bu süre içinde Yiğit, kendi gençliğini gördüğü Oğuz’a karşı her zaman büyük abi rolü üstlenmiş, Oğuz da komutanını hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. İkisinin de subay olmaları diğerlerinden daha yakın kılmaktadır Oğuz’u Yiğit’e… Yiğit’in eşi Zeynep de Oğuz gibi İzmirlidir. Bu ufacık bağ, Oğuz’un İzmir insanına özgü kalender karakterine ve yaptığı şakalara Yiğit’in gösterdiği toleransın kaynağıdır. Henüz mesleki deformasyona uğramamış; enerjisi ve gençliğiyle hayatını dengede tutmayı başarmaktadır. Bekârdır, gönlü geniştir.
Gökhan Gencebay Kimdir? Kaç Yaşında?
Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin oğlu olan Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. Çocuk yaşlarda Londra da dünyaca tanınmış Harrow School da İngilizce eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım mezunu olup, yüksek lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi’nde işletme üzerine yapmaktadır. 1996'dan beri grafiti ile ilgilenen ve sokaklarda birçok grafitiye imzasını atan Gökhan Gencebay Amerika ve Avrupa ülkelerinde Grafiti üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Pera müzesi başta olmak üzere Türkiye de ve Avrupa’nın birçok şehrinde sergilere katılmıştır.
Sanat hayatında bir çok başarıya imza atan ve halen genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.
Ayrıca farklı dönemlerde Mark Levitas, Erol Babaoğlu ve Burak Sarımola’dan da oyunculuk ve kamera önü dersleri almıştır.
KORAY YILDIZ (KAAN SEVİ)
Jandarma Onbaşı Koray Yıldız… Komutan habercisi… Etliye sütlüye bulaşmasın, sıcacık komutan katından dışarı çıkmasın, askerliği böylece kolayca bitsin, onun için tek önemli şey bu… İstanbullu…
Kaan Sevi Kimdir? Kaç Yaşında?
1994 yılında İzmir’de doğan Kaan Sevi İzmir Amerikan Koleji mezunudur ve şu anda Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitimine devam etmektedir. Kamera karşısına ilk olarak 2017 yılında “Adı Efsane” dizisinde canlandırdığı Ali Akıncı karakteriyle geçmiştir. 2018 yazında “İyi Oyun” filminde ‘Samper’ karakterini canlandırmıştır. Çekimleri Aralık ayında tamamlanan ve 2019’da vizyona girecek olan “Dijital Esaret” filminde Burak karakterine hayat verdi. Kaan Sevi, çekimlerine Antalya Elmalı’da 2019 Ocak ayında başlanan ve Şubat ayında ekranlarda olması planlanan “Nöbet” isimli dizide Koray Yıldız isimli askeri canlandırmaya başlamıştır.
Kaan Sevi'nin Oynadığı Diziler
Nöbet/Koray Yıldız
Adı Efsane/Ali Akıncı
Kaan Sevi'nin Oynadığı Filmler
Dijital Esaret Burak
İyi Oyun Samper
ZILFO (ÇETİN YELTEKİN)
Terör örgütünün tedarikçisi ve habercisi… Kasabalının arasına karışarak örgüt için istihbarat toplamakta, malzeme ve mühimmat temin etmektedir. Sessiz, fark edilmemeyi tercih eden bir adamdır. Sahaf / antikacı dükkânı var.
NECMİ KOÇAK (BAHADIR BUYRUK)
Elmalı karakolunda görevli Uzman çavuşlarımızdan… Yirmi beş yaşında, yağız bir Anadolu delikanlısı… Balıkesirli… Fakir bir ailenin çocuğu… Okuyamamış; teskere bırakıp uzman çavuş olmuştur. Sessiz, tam bir görev adamı…
Bahadır Buyruk Kimdir? Kaç Yaşında?
1991 yılında Elazığ'da dogan Bahadır Buyruk, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakultesi Tiyatro Bolumu Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan 2015 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "#Cehennem" ve DasDas Sahne'de "Yakaranlar" adlı oyunlarda sahne almıştır.
Bahadır Buyruk'un Oynadığı Filmler
Dönüş / TURN (Kısa Film) /Teo / 2016
2016: The Woman İn Purple (Kısa Film) /Yarkın / 2016
Bahadır Buyruk'un Oynadığı Diziler
Avlu / Gazeteci / 2018
Vatanım Sensin / Yunan Askeri / 2018
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / Hakan / 2016
Kanıt: Ateş Üstünde / Bilim Adamı / 2016
YUNUS TUT (ZİYA ÇİÇEK)
Jandarma Er Yunus Tut… On bir çocuklu bir ailenin en ufağı, on tane abisi var. Çok konuşuyor, çok merak ediyor; insanı boğuyor. Öte yandan eğlenceli, komik bir karakter… Rizeli…
Ziya Çiçek Kimdir? Kaç Yaşında?
1986 yılında Adapazarı’nda doğan Ziya Çiçek Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde Vahide Gördüm ’den oyunculuk eğitim almıştır.
2009 yılında tiyatro ile sahneye adım atmış, birçok markanın reklam filminde oynayarak ekran yolculuğu başlamıştır. İlk dizisi 2015 yılında ‘Beş Kardeş’ olmuştur. 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizinde rol almış, ardından beyaz perdede Poyraz Karayel Küresel Sermaye, Cingöz Recai ve Eski sevgili sinema filmlerinde rol aldı.
Son olarak 2018 yılında İstanbul Muhafızları sinema filminde animasyon karakterlerle oynadığı Coşkun rolünü canlandırmıştır.
Ziya Çiçek, ‘’Nöbet’’ dizisinde 'Yunus Tut' karakterine hayat verecektir.
Ziya Çiçek'in Oynadığı Diziler
Diriliş Ertuğrul 2017
Beş Kardeş 2015
Ziya Çiçek'in Oynadığı Filmler
2018 İstanbul Muhafızları
2017 Cingöz Recai
2017 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
2017 Eski Sevgili
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.