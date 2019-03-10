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ERGÜN AYDIN (MURAT KILIÇ)

Elmalı Jandarma Karakolunda görevli, kırklı yaşların başında, işinin ehli bir astsubaydır. Anadolu’nun her yerinde görev yapmış; geçirdiği onca yılın ardından asker ve sivil halkla uğraşmanın ustası olmuştur. Yerleşik düzende geçirdiği zamanların Ergün Başçavuşa hediyesi hafif bir göbek ve hantal bir duruş olmuştur. Bu görüntüye rağmen şaşırtıcı şekilde atiktir. On senelik evlidir ancak çocuğu yoktur. Çocuk özlemi ve bu konudaki arayışları hala devam etmektedir. Sivaslı…

Murat Kılıç Kimdir? Kaç Yaşında?

1971 yılında dünyaya gelen Murat Kılıç tüm hayatı boyunca en çok yapmak istediği şey olan oyunculuk için çok çabaladı.

Zeki Alasya’yı kendine örnek aldı hayatı boyunca ve onunla oynamak tek dileğiydi. Ama Tunç Başaran’la tesadüfen kesişen yolları onu usta yönetmenle üç yıl çalışma fırsatı verdi. Daha sonra uzun zaman peşinde koştuktan sonra Zeki Alasya’yla çalışmaya başladı ve 4 yıl birlikte pek çok iş yaptılar. Dedem Gofret ve Ben adlı dizide pek çok değerli oyuncuyla başlayan oyunculuk hayatı daha sonra Dostlar Tiyatro’su ve Gence Erkal’la devam eder. Dostlar Tiyatrosu’nda usta çırak olarak Genco Erkal’la uzun süre çalışır.

Ahmet Levendoğlu ve Işıl Kasapoğlu’nun atölyelerinde bu kıymetli hocaların öğrencisi olur..

Sonrasında hızlı devam eden oyunculuk hayatına İstanbul devlet tiyatrosu, tiyatro stüdyosu, Aksanat Prodüksüyon tiyatrosu, Semaver Kumpanya ve Kirpi Tiyatro girer..

İnan Temelkuran’ın madein europa ve bornova bornova filmleri başlayan sinema oyunculuğu hayatı madein europa filmiyle Adana Film Festivali En iyi Erkek Oyuncu ödülü ile devam eder..

Nuri Bilge Ceylan’ın bir zamanlar anadolu’da da oynadığı Polis memuru İzzet’le öne çıkar ve bundan sonra pek çok bağımsız filmde başrol oynar.. Bir Zamanlar Anadolu’da ve Mehmetcan Mertoğlu’nun Filmi Albüm le Cannes film festivaline katılır ve ödüllerle geri döner..

Albüm adlı filmde ortaya koyduğu performansla pek çok adaylığa ve ödüle layık görülür..

Tayfun Pirselimoğlu, Ercan Kesal ,Pelin Esmer gibi yönetmenlerle çalışması devam eder ve son olarak Mahmut Fazıl Coşkun’un Anons adlı Venedik film festivali Jüri Özel Ödülü olmak üzere pek çok ödül almış ve Murat Kılıç filmde ortaya koyduğu performansıyla pek çok övgüler almıştır.. Dizi süreci ise İki Aile adlı dizide oynadığı avukat rolüyle başlamış ve kısa sürede parlayan oyunculuğuyla devam eden süreçte Çağan Irmak’la çalışmış ve son olarak Show tv’de kısa süren ama akıllarda Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizide başrollerden birini oynayarak ekranlara geri dönüş yapmış oldu.