Show TV'nin yeni dizisi Nöbet, izleyiciler tarafından heyecan içerisinde bekleniyor. Yayına gireceği tarih öncesi Nöbet dizisinin oyuncu kadrosu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Nöbet ne zaman başlayacak? Nöbet oyuncuları kimler? Nöbet'in oyuncu kadrosu belli oldu. İşte Nöbet oyuncuları...

İŞTE SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ ‘NÖBET’İN OYUNCU KADROSU!

Show TV’de ekrana gelecek yapımcılığını Pana Film’in üstlendiği yeni dizi Nöbet’in uzun zamandır merakla beklenen oyuncu kadrosu netleşti. Yeni sezonun en iddialı dizisinin başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.

NÖBET NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ocak ayında Show TV’de seyirciyle buluşacak olan dizi, hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla beklenen diziler arasında. Necati Şaşmaz yapımcılığında gerçekleşecek dizi için Antalya’da adeta yeni bir kasaba inşa edildi. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalışacağı dizi Antalya Elmalı’da çekilecek.

Nöbet Ocak ayında Show TV’de izleyicileriyle buluşacak!

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