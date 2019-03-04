Nöbet oyuncuları ilk bölümü birlikte izledi!

Nöbet dizisinin ilk yayın günü Pazar akşamı ise bölge halkı, çekimlerin gerçekleştiği Antalya Elmalı yerel yöneticileri ve kalabalık bir devlet erkanı dizinin ilk bölümünü birlikte izledi. Dev prodüksiyonu ve iddialı oyuncu kadrosuyla merakla beklenen ‘Nöbet’i izlerken, askerlerimizin teröristlere karşı mücadele verdiği bazı anlarda gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Aylardır süren hummalı bir çalışmanın ardından, diziyi izleyen oyuncular ve dizi ekibi duygu dolu anlar yaşadı. Davete, oğullarını yalnız bırakmak istemeyen ve ekip arkadaşlarını da tebrik eden Orhan Gencebay ve Sevim Emre de katıldı.

Diziyi Necati Şaşmaz ve oyuncularla beraber izleyenler arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Elmalı Kaymakamı Fatih Ahmet Kurt, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Apikoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kenan Polatcan, Antalya PTT Baş Müdürü Nurgül Altınöz, Piri Reis Üniversite Rektörü Oral Erdoğan vardı.

Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.