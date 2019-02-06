SHOW TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet, izleyicileriyle buluşmaya gün sayarken, etkileyici tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

“ALLAH’IM SEN ASKERLERİMİZİ KORU!”

Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla şimdiden adından söz ettiren Nöbet’in yeni tanıtımı duygu yüklü sahneleriyle izleyenleri derinden etkiledi. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda Zeynep Alkan’ın (İpek Karapınar) telaşlı halleri dikkat çekiyor. Ayşe Kalender (Deniz Bolışık),“Allah’ım sen askerlerimizi koru. Sen evlatlarımızı, kocalarımızı koru. Sağ salim dönebilsinler eve!” sözleriyle endişe ve korkularını belli ederken, şehit cenazeleri izleyenlerin yüreklerini burkuyor.

Nöbet etkileyici hikayesiyle yakında Show TV’de başlıyor!