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Normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak? İllere genelge gönderildi!

Normalleşme ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz gün ki Kabine Toplantısı sonrasında kademeli ve yerinde normalleşme süreci için düğmeye basıldı. Peki, normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine genelge gönderildi. İşte "Normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

Normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak? İllere genelge gönderildi!

Normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak? Kabine Toplantısı sonrasında kademeli ve yerinde normalleşmeyle ilgili önemli kararlar alındı. Kararlar; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli, çok yüksek riskli, olarak dört kategoride toplanan illerde farklı uygulanacak. Peki, normalleşme ne zamandan itibaren başlayacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 Valiliklerine gönderilen genelgenin detayları...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen belirtmemekte fayda var ki İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerine gönderilen genelgeyle birlikte bugünden itibaren yani 2 Mart tarihi itibariyle kademeli ve yerinde normalleşme süreci başlıyor. İşte normalleşme süreci ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI KALKIYOR!

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

RİSK GRUPLARINA GÖRE İLLER

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre illerin 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirleneceği aktarılan genelgede, şu bilgilere yer verildi:

"Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller;

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon."

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

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