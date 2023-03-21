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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, Norveç'in Euro 2024 elemelerinde oynayacağı ilk 2 maçı sakatlığı sebebiyle kaçıracak.

Erling Haaland, Burnley ile oynanan maçın ardından kasıklarında ağrı hissetti. Bunun sadece Cumartesi gününe etki edecek bir durum olduğu düşünülüyordu, ancak ünlü golcüye dün yapılan testler ve incelemelerden sonra İspanya ve Gürcistan maçlarına çıkamayacağı netleşti. Milli takım doktoru Ola Sand, kulüpte tedavisine devam edilmesinin daha iyi olduğunu açıkladı.

Haaland böylece milli takım kampından geri dönmek zorunda kaldı.

Milli takım menajeri Stale Solbakken, ''Cumartesi ve Salı günleri yapacağımız maçlar için hazırlıklı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.

Milli formayla 23 maça çıkıp 21 gol kaydeden Haaland, Norveç'in EURO 2024 Elemeleri'nde İspanya ve Gürcistan karşılaşmalarını kaçıracak.