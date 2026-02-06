Habertürk
        Norveç'te, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Başbakan Jagland hakkında soruşturma başlatıldı | Dış Haberler

        Norveç'te, Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Başbakan Jagland hakkında soruşturma başlatıldı

        Eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland hakkında Epstein ile ortaya çıkan ilişkisi sebebiyle soruşturma başlatıldı

        Giriş: 06.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:16
        Norveç'te eski başbakana Epstein soruşturması
        Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı ve Nobel Komitesi Başkanı Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlattı.

        Okokrim'in resmi internet sitesinden, Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan eski Başbakan Jagland hakkında açıklama yapıldı.

        Açıklamada, "Okokrim, ağır yolsuzluk şüphesiyle eski Başbakan, Norveç Nobel Komitesi Başkanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland hakkında soruşturma başlattı." ifadelerine yer verildi.

        Jagland hakkında soruşturma açılması için makul gerekçelerin bulunduğu belirtilen açıklamada, diğer hususların yanı sıra bu kişinin görevinden dolayı hediye, seyahat ve kredi alıp almadığının da soruşturulacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Jagland'ın uluslararası bir kuruluşun eski başkanı olması dolayısıyla dokunulmazlığa sahip olduğu, bu kapsamda Okokrim'in, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan onun dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçmesini istediği aktarıldı.

        ESKİ NORVEÇ BAŞBAKANI'NIN EPSTEIN İLE YAKIN İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

        Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan belgelerde, 2009'da eski ABD Başkanı Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü'nü takdim eden ve 2009-2015'te Nobel Komitesi Başkanlığını yürüten eski Norveç Başbakanı Jagland'ın, Epstein ile yakın ilişkisi bulunduğu ortaya çıkmıştı.

        Adı, 2 binden fazla belgede yer alan Jagland'ın Epstein'a gönderdiği bir e-postada, "Tiran'da (Arnavutluk) olağanüstü güzel kızlarla birlikteydim. Ürdün, Filistin ve İsrail'e gidiyorum. Perşembe günü döneceğim." ifadelerini kullanıyor.

        Bir diğer e-postada, Jagland'ın, Epstein'in, cinsel istismar ve fuhuş ağı dahil faaliyetleri için satın alarak kullandığı Ada'ya ziyaretinin planlandığı da görülüyor.

        1996-1997'de Norveç Başbakanı olarak görev yapan Jagland, 2009-2019'da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ni de üstlenmişti.

