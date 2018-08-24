Norwich City - Leeds United sahaya çıkıyor

Norwich City ve Leeds United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Norwich City 4 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Leeds United 10 puanda ve 1. sırada. Norwich City son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Leeds United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 296. İddaa'da Norwich City kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Leeds United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Norwich City önceki hafta Sheffield Wednesday mücadelesinde 5-1 yenildi.

Leeds United ise Queens P.R. maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norwich City, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Leeds United, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leeds United 6 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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