Norwich City - West Bromwich maçı öncesi rakamlar

İngiltere Championship maçında Norwich City ile West Bromwich, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Norwich City 1 puanla 14. sırada, West Bromwich 1 puanla 17. sırada bulunuyor. Norwich City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. West Bromwich, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 325 kodlu maçı oynayanlar; Norwich City galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.70, West Bromwich galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Norwich City son hafta oynanan Everton maçında 3-0 yenildi.
West Bromwich, Liverpool karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
West Bromwich ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. West Bromwich, 1 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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