Noterlik kurumu tarihi itibarıyla eski Roma dönemine kadar gidiyor. Yani yaklaşık 2 bin yıllık bir geçişi olan bir kurumdur. Temel amacı kişiler ya da kurumlar arası anlaşmalarda, satış ya da ticari işlemler de yetkili onay makamı olmak ve gerekli evrakları düzenlemektir. Bu sayede hem mahkeme yükü azalmış olur hem de kişiler arası anlaşmazlıklar çözüme kavuşur.

Noter Çalışma Saatleri

Ülkemizde doğu ile batı arasında saat farkı var. Bu yüzden örneğin Van ile İzmir arasındaki saat farkı da 1 saatten fazladır. Bu durum da noterlerin çalışma saatleri üzerinde daha esnek bir hal alıyor.

Noter Açılış Saati

Normalde Noter saatleri sabah 08.30’da başlar. Ancak yerine göre bu yarım saat erken ya da geç olabilir. Noterler öğle molası verebilirler. Bu da saat 12.30 ile 13.30 arasında olur.

Noterler Kaça Kadar Açık?

Noter çalışma saati akşam 17.30’a kadar sürer. Yine saat farkına göre bu süre yarım saat kadar değişebilir.

Noter Cumartesi Pazar Açık Olur Mu? Nöbetçi Noterlik sistemi

Özellikle çalışanlar, noter işleri gerektiren işlerde zorluk yaşar. Araç alımı ya da satımı işlerinde çekilen bu zorluk “Cumartesi noter açık mı?” soruları da beraberinde getirir. Yeni yürürlüğe giren sistem ile nöbetçi noterlik uygulaması başladı. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10:00 - 16:00 aralığında hizmet veriyor.​ Ancak hafta sonu da hafta içi de gitseniz noter işleriniz için mümkün olduğu kadar erken gitmeniz gerek. Araç ya da emlak alım satımı gibi işlemlerin uzun prosedürleri olduğu için tüm evraklarınızı da önceden hazırlamanız daha hızlı ve kolay işlem yapmanızı sağlar.

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