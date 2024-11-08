Notre-Dame Katedrali’nde çanlar 2019 yılından bu yana ilk kez çaldı

Fransa’nın başkenti Paris’te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali’nin 8 Aralık’ta açılacağı duyurulmuştu. Açılıştan 1 ay önce tarihi kiliseden ilk kez çan sesi yükseldi.

Ünlü Notre-Dame Katedrali’nde çanlar 5 sene sonra ilk kez çaldı. Notre Dame'ın kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde çalmaya başlarken, çanların tamamının birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım” dedi. Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek “İlk deneme oldukça başarılıydı” dedi.