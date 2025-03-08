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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest: 1-0 Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest: 1-0 Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 08.03.2025 - 17:29
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        Man. City'e Nottingham çelmesi!
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        İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Nottingham Forest ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Nottingham'a galibiyeti getiren golü 83. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Nottingham Forest 3 maç sonra kazandı ve 51 puana yükseldi. M. City ise 47 puanda kaldı.

        Ligin 29. haftasında Nottingham Forest deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak. Man. City ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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